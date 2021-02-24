Лес незаконно рубил житель Турунтаево
Во время патрулирования лесов Прибайкальского района Бурятии лесники увидели след от автомобиля. Сотрудники Прибайкальского лесничества решили проследовать по следам. Вскоре они обнаружили автомобиль «УАЗ», а рядом с ним мужчину, который заготавливал древесину.
Лесники окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться.
Когда мужчина увидел лесников и понял, в чём дело, сознался, что рубил деревья незаконно.
Нарушителем оказался житель села Турунтаево Прибайкальского района.
В ходе осмотра выяснилось, что он вырубил около 2 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 56 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии лесники перекрыли пути отхода «чёрному» лесорубу
Происшествия, Фото:
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