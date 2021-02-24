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В Бурятии лесники перекрыли пути отхода «чёрному» лесорубу

В Бурятии лесники перекрыли пути отхода «чёрному» лесорубу
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лес незаконно рубил житель Турунтаево

Во время патрулирования лесов Прибайкальского района Бурятии лесники увидели след от автомобиля. Сотрудники Прибайкальского лесничества решили проследовать по следам. Вскоре они обнаружили автомобиль «УАЗ», а рядом с ним мужчину, который заготавливал древесину.

Лесники окружили нарушителя, перекрыв пути отхода и не позволив скрыться.

Когда мужчина увидел лесников и понял, в чём дело, сознался, что рубил деревья незаконно.

Нарушителем оказался житель села Турунтаево Прибайкальского района.

В ходе осмотра выяснилось, что он вырубил около 2 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 56 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ» и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.


черные лесорубы
 
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