Жительница Бурятии поплатилась за угон автомобиля и ДТП

После угона и аварии девушка написала расписку о выплате ущерба, но уехала из города



В Бурятии судебные приставы взыскали с 24-летней жительницы Северобайкальска крупную сумму материального ущерба, причинённого угоном и совершением ДТП.



Девушка угнала машину и не справившись с управлением, совершила опрокидывание. По оценкам экспертов, ущерб был оценён в 457 тысяч рублей. После аварии угонщица написала расписку, согласно которой обязалась выплатить сумму ущерба, но вместо этого уехала из города.



Разбираться с виновницей ДТП собственнику авто пришлось в зале судебного заседания. Суд требования истца удовлетворил в полном объёме, исполнительный документ предъявил на исполнение к судебным приставам.



- Сотрудникам розыскного подразделения пришлось объявить должницу в розыск. После того, как установили ее местонахождение, судебные приставы применили к ней комплексные меры принудительного характера, которые позволили взыскать сумму задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей в доход государства.







