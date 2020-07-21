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Жительница Бурятии поплатилась за угон автомобиля и ДТП

Жительница Бурятии поплатилась за угон автомобиля и ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После угона и аварии девушка написала расписку о выплате ущерба, но уехала из города

В Бурятии судебные приставы взыскали с 24-летней жительницы Северобайкальска крупную сумму материального ущерба, причинённого угоном и совершением ДТП.

Девушка угнала машину и не справившись с управлением, совершила опрокидывание. По оценкам экспертов, ущерб был оценён в 457 тысяч рублей. После аварии угонщица написала расписку, согласно которой обязалась выплатить сумму ущерба, но вместо этого уехала из города.

Разбираться с виновницей ДТП собственнику авто пришлось в зале судебного заседания. Суд требования истца удовлетворил в полном объёме, исполнительный документ предъявил на исполнение к судебным приставам.

- Сотрудникам розыскного подразделения пришлось объявить должницу в розыск. После того, как установили ее местонахождение, судебные приставы применили к ней комплексные меры принудительного характера, которые позволили взыскать сумму задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере 32 тысяч рублей в доход государства.



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