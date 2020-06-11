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Отсидевший за наркотики житель Бурятии вновь попался с «травкой»

Отсидевший за наркотики житель Бурятии вновь попался с «травкой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У двух жителей Бурятии изъяли марихуану

Днём 8 июня сотрудники уголовного розыска неподалёку от села Нурселение в Иволгинском районе Бурятии за наркопреступление задержали 28-летнего жителя Тарбагатайского района. В рюкзаке молодого человека обнаружили пакет с марихуаной, которую мужчина незадолго до задержания собрал на поле.

Масса запрещённого вещества составила более 570 граммов. От освидетельствования на предмет употребления наркотика он отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.

В 2016 году сельчанин был осуждён за аналогичное преступление к лишению свободы условно, однако не являлся на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. За нарушение условный срок был заменён на реальный. В 2019 году мужчина освобождён из мест заключения.

Поздно вечером того же дня за приобретение и хранение наркотического средства сотрудники ДПС задержали 30-летнего пассажира автомобиля. В салоне машины правоохранители обнаружили пакет с веществом растительного происхождения – марихуаной весом более 150 граммов. Как выяснилось, изъятое принадлежит пассажиру такси.

За отказ от освидетельствования на состояние наркотического опьянения он также будет привлечён к административной ответственности. Мужчина подрабатывает на стройке.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
наркотики
 
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