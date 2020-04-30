25-летний мужчина избил свою супругу и грозился побить прибывших медиков
В Улан-Удэ работники скорой медицинской помощи воспользовались кнопкой тревожной сигнализации для вызова вневедомственной охраны. Пьяный мужчина избил гражданскую супругу и угрожал медикам на улице Комсомольская.
Врачи из-за неадекватного поведения мужчины приняли решение провести осмотр потерпевшей в машине скорой помощи. Однако дебошир последовал за ними.
Мужчина стал воспрепятствовать медикам, пытался проникнуть в служебный автомобиль, создавая угрозу здоровью - как потерпевшей, так и врачам. Во время конфликта он оскорблял бригаду скорой помощи, угрожал камнем и пытался повредить автомобиль.
Медикам пришлось воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали 25-летнего пьяного нападавшего и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время кнопками экстренного вызова помощи, работающими на базе спутниковой навигации и системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз», оснащены в Улан-Удэ 24 кареты скорой помощи, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Пьяный улан-удэнец угрожал камнем медикам «скорой»
Происшествия, Фото:
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