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В Бурятии с виновника ДТП отсудили почти 100 тысяч

В Бурятии с виновника ДТП отсудили почти 100 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушитель выплатил материальный ущерб из заработной платы

В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с виновника ДТП 96 тысяч рублей за причинение материального ущерба.

Авария с участием двух иномарок произошла по вине водителя, не уступившего дорогу другой машине, пользующейся преимущественным правом проезда перекрёстка.

- В ходе столкновения обе машины получили серьёзные технические повреждения, виновник аварии был привлечён к административной ответственности. Однако в связи с тем, что автомобиль нарушителя не был застрахован, пострадавшему пришлось обратиться к экспертам за оценкой стоимости ремонта, а затем с исковым заявлением в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Суд постановил взыскать с ответчика стоимость ремонта, расходы на госпошлину, проведение технической экспертизы, почтовые расходы и услуги нотариуса на общую сумму свыше 96 тысяч рублей. Судебные приставы обратили взыскание на заработную плату должника.

На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объёме, взысканные средства перечислены на счёт взыскателя.
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