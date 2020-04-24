В Бурятии с виновника ДТП отсудили почти 100 тысяч

Нарушитель выплатил материальный ущерб из заработной платы



В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с виновника ДТП 96 тысяч рублей за причинение материального ущерба.



Авария с участием двух иномарок произошла по вине водителя, не уступившего дорогу другой машине, пользующейся преимущественным правом проезда перекрёстка.



- В ходе столкновения обе машины получили серьёзные технические повреждения, виновник аварии был привлечён к административной ответственности. Однако в связи с тем, что автомобиль нарушителя не был застрахован, пострадавшему пришлось обратиться к экспертам за оценкой стоимости ремонта, а затем с исковым заявлением в суд, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Суд постановил взыскать с ответчика стоимость ремонта, расходы на госпошлину, проведение технической экспертизы, почтовые расходы и услуги нотариуса на общую сумму свыше 96 тысяч рублей. Судебные приставы обратили взыскание на заработную плату должника.



На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объёме, взысканные средства перечислены на счёт взыскателя.

