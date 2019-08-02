Жителя Бурятии приговорили в 4 годам колонии за наркотики

Мужчина собрал наркотическое средство в поле



Перед Новым годом, 30 декабря, 41-летний безработный житель Бурятии решил собрать коноплю.



Для этого он пришёл на поле в Заиграевском районе, где изготовил гашишное масло. После этого поехал в Улан-Удэ, где начал распивать в общественном месте спиртные напитки. Этим он привлёк внимание сотрудников полиции.



При личном досмотре в кармане куртки у него было обнаружено и изъято наркотическое средство.



- Мужчина признал вину и раскаялся, однако с учётом опасного рецидива (ранее судим был за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью) суд назначил ему реальное лишение свободы в виде 4 лет лишения свободы в колонии строго режима, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан Удэ Татьяна Дашамолонова.



