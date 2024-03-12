В Бурятии отремонтируют единственную шишкосушилку









В Бурятии сделают капитальный ремонт на шишкосушилке.- Семена сосновых шишек используются для восстановления лесов в республике. В АУ РБ «Лесресурс» для этих целей вновь заработал раритетный агрегат – единственная в Бурятии шишкосушилка, которая была построена в 1967 году. Несмотря на полувековой стаж, машина работает и обеспечивает всю республику посевным материалом, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Ежегодно на шишкосушилке обрабатывается 40 тонн шишек, из которых получается 400 кг семян сосны. Это больше 7 миллионов сеянцев.Сначала шишку загружают в барабан, где она проходит процесс очистки от мусора: хвоинок и коры. Затем шишка на транспортёре отправляется в шишкосушилку, где при 60-градусной температуре раскрывается. Следующий этап обработки – сушильная камера и отбивочный барабан, где семена отделяются от шишек. Полученные семена загружаются в машину для очистки - там происходит их обескрыливание. Семена закладываются в бутыли с лакмусовой бумагой, которая помогает определить, что они хранятся при необходимой влажности.- Каждый год, прежде чем запустить процесс сушки, мы проводим ремонтные работы. Оборудование не новое - транспортёрная лента, по которой шишки распределяют в бункеры, ярусная система распределения партий шишек, печь, в которой нагревают шишки, и машина для очистки и переработки семян – всему этому механизму требуется ремонт. А также и фасаду самого здания, - отметил руководитель АУ РБ «Лесресурс» Владимир Бакиров.На эти цели из республиканского бюджета выделено более 6 млн рублей. Ремонт состоится в этом году.