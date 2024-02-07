В Бурятии в 2023 году охотники добыли более 750 волков

Отстрел производился в рамках регулирования численности хищника



В Бурятии в прошлом году было добыто 755 волков. Напомним, что в 2023 году было принято решение на регулирование численности 1230 серых хищников.



Как пояснили в Бурприроднадзоре, регулирование численности волка считается самой сложной для охотников. Чтобы поймать одного зверя, необходимо проехать сотни километров, потратить много времени, топлива и прочего. Поэтому в Бурятии действует стимулирование за добычу волка – 8 тысяч рублей за особь. В 15 районах предусмотрены дополнительные выплаты от 3 до 10 тысяч рублей.



Помимо этого, есть льготные разрешения на добычу копытных и медведя тем, кто помогает в регулировании хищника. Разрешения между физическими лицами, которые принимают участие в мероприятиях по регулированию численности хищника распределяются следующим образом: за добычу от 2 до 5 волков – 1 разрешение, за 5-8 волков – 2 разрешения, от 8 и более особей – 3 разрешения на добычу любого вида копытных или медведя.

