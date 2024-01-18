18 января

17 января

Популярное

Минкульт Забкрая не нашёл ЛГБТ*-пропаганды на новогоднем утреннике

Минкульт Забкрая не нашёл ЛГБТ*-пропаганды на новогоднем утреннике
Общество,  Фото:pixabay.com

Скандала не получилось

Министерство культуры Забайкальского края рассмотрело ситуацию с новогодним мероприятием в селе Капцегайтуй Краснокаменского района. 31 декабря в доме культуры прошёл костюмированный вечер, где в качестве актёров были задействованы участники кружков дома культуры. Большинство из них мальчики. Они принимают активное участие в культурной жизни села и посещают кружки.

Жителей Капцегайтуя якобы смутило, что на новогоднем утреннике в роли Снегурочки оказался именно мальчик. По их мнению, это была пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, ранее писали читинские СМИ. Жалобу направили депутатам, в прокуратуру и губернатору Забайкальского края. В ней потребовали привлечь к ответственности главу поселения и заведующую домом культуры.

Глава села Капцегайтуй Валерий Колобов позже утверждал в интервью, что никакой ЛГБТ*-пропаганды (запрещённая в России экстремистская организация) в сценарии не было. Он заявил, что жители села не имеют никакого отношения к публичной жалобе.

«Обращение подписано: «Маргарита Котенко и другие жители села». Где приложение со списком жителей, которые под этим подписались? Где оно? <...> В пятницу у нас сход жителей. Руководство района пригласили её на встречу. Жители возмущены тем, что она действует от их имени. <...> Это чисто её (обращение - ред.)» - сказал он порталу «Чита.ру».

Представители краевого министерства на месте провели беседу с руководителем комитета культуры района, изучили сценарий праздника, получили объяснительную от авторов. 

Минкультуры вынесло вердикт:

«Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник - одна из основных форм организации Нового года. Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет».

На автора жалобы администрация села уже подала заявления в полицию, следком и прокуратуру.

В красках прокомментировал ситуацию депутат Госдумы от Забкрая Андрей Гурулёв:

«Да какая может быть пропаганда ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) в селе Капцегатуй Краснокаменского района? Вы там вообще были давно? У нас если кого-то местные заподозрят в пропаганде, то никаких заявлений в полицию писать не потребуется. Разве что пострадавшему».

Генерал-лейтенант Гурулев отметил, что общество стало чувствительнее. Но в стремлении отыскать во всем пропаганду чего-то неправильного не нужно поддаваться безумию.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Новый год Забайкальский край культура скандал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии построят три полигона по переработке отходов
В Бурятии построят три полигона по переработке отходов
Общество, 18.01.2024
Их возведут в Закаменском, Джидинском и Заиграевском районах
Треть улан-удэнцев назвали успешную карьеру везением
Треть улан-удэнцев назвали успешную карьеру везением
Общество, 18.01.2024
А большинство думают, что это всё же упорный труд
Улан-удэнцев переполошила новость о появлении в городе «Богатырей»
Улан-удэнцев переполошила новость о появлении в городе «Богатырей»
Общество, 18.01.2024
Жителям бурятской столицы рассказали, чем хороши новые трамваи
В Бурятии жителей села оставили без крещенских купаний
В Бурятии жителей села оставили без крещенских купаний
Общество, 18.01.2024
Власти заявили, что оборудовать купель там небезопасно

В Бурятии кадетов оденут и обуют за казённый счёт
В Бурятии кадетов оденут и обуют за казённый счёт
Общество, 18.01.2024
Их обеспечат четырьмя видами формы
Лидеру российских буддистов захотелось разводить кабаргу
Лидеру российских буддистов захотелось разводить кабаргу
Общество, 18.01.2024
Он заявил, что делать это можно в Кударинской долине
Все крещенские купели в Бурятии оказались безопасными
Все крещенские купели в Бурятии оказались безопасными
Общество, 18.01.2024
Качество воды в иорданях проверил Роспотребнадзор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^