Минкульт Забкрая не нашёл ЛГБТ*-пропаганды на новогоднем утреннике

Скандала не получилось

Министерство культуры Забайкальского края рассмотрело ситуацию с новогодним мероприятием в селе Капцегайтуй Краснокаменского района. 31 декабря в доме культуры прошёл костюмированный вечер, где в качестве актёров были задействованы участники кружков дома культуры. Большинство из них мальчики. Они принимают активное участие в культурной жизни села и посещают кружки.

Жителей Капцегайтуя якобы смутило, что на новогоднем утреннике в роли Снегурочки оказался именно мальчик. По их мнению, это была пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, ранее писали читинские СМИ. Жалобу направили депутатам, в прокуратуру и губернатору Забайкальского края. В ней потребовали привлечь к ответственности главу поселения и заведующую домом культуры.

Глава села Капцегайтуй Валерий Колобов позже утверждал в интервью, что никакой ЛГБТ*-пропаганды (запрещённая в России экстремистская организация) в сценарии не было. Он заявил, что жители села не имеют никакого отношения к публичной жалобе.

«Обращение подписано: «Маргарита Котенко и другие жители села». Где приложение со списком жителей, которые под этим подписались? Где оно? <...> В пятницу у нас сход жителей. Руководство района пригласили её на встречу. Жители возмущены тем, что она действует от их имени. <...> Это чисто её (обращение - ред.)» - сказал он порталу «Чита.ру».

Представители краевого министерства на месте провели беседу с руководителем комитета культуры района, изучили сценарий праздника, получили объяснительную от авторов.

Минкультуры вынесло вердикт:

«Действие по сценарию предполагало шуточные переодевания и новогодние миниатюры. Костюмированный новогодний праздник - одна из основных форм организации Нового года. Специалисты изучили имеющиеся в открытом доступе съёмки с вечера и пришли к выводу, что в представлении нарушений нет».

На автора жалобы администрация села уже подала заявления в полицию, следком и прокуратуру.

В красках прокомментировал ситуацию депутат Госдумы от Забкрая Андрей Гурулёв:

«Да какая может быть пропаганда ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация) в селе Капцегатуй Краснокаменского района? Вы там вообще были давно? У нас если кого-то местные заподозрят в пропаганде, то никаких заявлений в полицию писать не потребуется. Разве что пострадавшему».

Генерал-лейтенант Гурулев отметил, что общество стало чувствительнее. Но в стремлении отыскать во всем пропаганду чего-то неправильного не нужно поддаваться безумию.





* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.