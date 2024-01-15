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В Иркутской области орнитолог наблюдала дружбу двух гусей

В Иркутской области орнитолог наблюдала дружбу двух гусей
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Птицы относились к двум разным видам

В Иркутской области сотрудники природоохранного учреждения рассказали необычную историю, случившуюся однажды осенью на Байкале. Как рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», местом действия стал мыс Покойный в Байкало-Ленском заповеднике.

Во время осеннего перелёта птиц научный сотрудник, орнитолог Наталья Оловянникова вела учёт пернатых и фиксировала фенологические параметры новой байкальской осени. В тот день Наталья Михайловна рано вышла на маршрут вдоль кромки прибоя. На рассвете специалисту нужно было пересчитать максимум пернатых, покидавших Байкал до весны в эти часы. На одном из заболоченных участков побережья орнитолог заметила небольшое шевеление в траве. «Утки, наверное», — отметила для себя женщина. Однако при ближайшем рассмотрении силуэты копошившихся существ оказались крупнее. Вглядевшись в болотце, Наталья Оловянникова узнала в них пару молодых гусей разных видов: гуменника и белолобого. Оба пернатых выглядели обессиленными и производили впечатление попавших в беду. Белолобый сильно хромал. Орнитолог оценила ситуацию и решила не беспокоить птиц: сделала пару снимков и тихо отошла от гусиного убежища. Гуси проводили её взглядом и попыток сбежать на предпринимали.

Спустя несколько часов птицы и человек снова встретились на том же месте. Орнитолог возвращалась с маршрута, и появление женщины вновь не произвело на гусей особого впечатления: они подпустили её почти вплотную.

Через два-три дня гуси выглядели гораздо лучше, активно кормились. А ещё с тревогой следили за выбравшимся на мыс волком. Смотрели вслед улетающим на юг стаям уток и даже делали попытки улететь с ними, однако неизменно возвращались в залив. Голос и движения орнитолога они узнавали издалека и привыкли к ним. Обычно белолобый держался дальше: возможно, в силу врождённых причин, а может быть из-за своей хромоты. Гуменник был более смел и общителен. Однажды, спустя неделю после первой встречи, им троим довелось пообщаться плотнее: когда орнитолог была погружена в съёмку белолобого гуся, гуменник решил вмешаться в ситуацию и потрепал её за штанину. Клювом он зацепил только ткань, поэтому «трёпка» обошлась без синяков.

С каждым днём общение с человеком стало плотнее: то орнитолог вместе с гуменником отгоняла от белолобого лису, то защищала его от атак трёх орланов-белохвостов, которые терроризировали больную птицу атаками с воздуха в течение нескольких суток. Однажды ночью женщина обнаружила, что гуси ночуют рядом с её домиком: выйдя в темноте на улицу, она едва не наступила на сонную парочку, прикорнувшую на земле за кочкой у кордона. Белолобый зашипел на неё, поднял шею, но не двинулся с места. Гуменник и вовсе едва взглянул на человека.

- Особое внимание орнитолога каждый день привлекал процесс кормления гусей: Наталья Михайловна снимала, как гуменник помогал своему хромому другу достать еду – на мелководье скоблил лапками по дну и поднимал затаившихся водных насекомых, рачков и водоросли. Белолобый этим практически не занимался из-за больной конечности, а просто плыл следом за своим сильным и смелым напарником по взбаламученной воде и подбирал клювом всё годное в пищу, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

Две недели на байкальском берегу прошли очень быстро. В одно хмурое утро орнитолог увидела в заливе третьего гуся. Новоприбывший был гуменником, судя по виду – взрослым и опытным. Он упорно уводил гусиную парочку от человека при любой попытке приблизиться, и криками что-то объяснял молодым пернатым. «Уговоры» матёрой птицы оказались убедительны: вечером того же дня необычная парочка улетела и больше не возвращалась.

Иркутская область Байкал птицы заповедник орнитологи

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