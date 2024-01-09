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В Бурятии осуждённые по-новогоднему разрисовали окна

В Бурятии осуждённые по-новогоднему разрисовали окна
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В исправительном учреждении прошёл тематический конкурс

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошли новогодние мероприятия. В частности, провели конкурс на лучшее оформление окон.

По словам организаторов, осуждённые в нём активно участвовали, украшая оконные рамы разноцветными и тематическими рисунками, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 

УФСИН Новый год

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