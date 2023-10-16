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В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике

В Бурятии выберут лучших в молодёжной политике
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»

В Бурятии объявлено о проведении ежегодного республиканского конкурса в сфере молодёжной политики «Признание-2023». Цель мероприятия – выявить и поощрить лучшие молодёжные практики и виды деятельности в сфере молодёжной политики, осуществляемой на территории региона.

В этом году принять участие можно по следующим номинациям:

Среди физических лиц:
- лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования;
- лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи.

Среди юридических лиц и молодёжных объединений:
- лучшая молодёжная общественная организация;
- лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации молодёжной политики;
- лучшие образовательная организация высшего образования и профессиональная образовательная организация в области реализации молодёжной политики;
- «Друг молодых».

Независимо от правового статуса:
- молодёжный проект года;
- лучший молодёжный аккаунт в социальной сети – «Голос молодых»;
- лучшая практика патриотического воспитания.

Конкурс пройдёт в три этапа. Приём заявок осуществляется до 27 октября на электронную почту [email protected]. С 31 октября по 3 ноября экспертная комиссия заочно оценивает представленные номинантами материалы. Награждение по итогам конкурса состоится не позднее 15 декабря в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 16+.

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