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В Улан-Удэ библиотеке присвоили имя поэта Намжила Нимбуева

В Улан-Удэ библиотеке присвоили имя поэта Намжила Нимбуева
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Филиал стал пятой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек

В Улан-Удэ на одну именную библиотеку стало больше. Библиотеке-филиалу №13 Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ торжественно присвоили имя бурятского поэта и переводчика Намжила Нимбуева. Об этом сообщили в администрации города.

- Почему был выбран именно этот филиал? Потому что именно здесь собирается продвинутая молодёжь нашего города, здесь будут звучать стихи, здесь проходят музыкальные квартирники, здесь будет встречаться творческая элита, а будущее поколение должно знакомиться с творчеством молодых поэтов. Очень жаль, что такие таланты уходили рано, но гордость за то, что мы сохраняем их наследие, - отметила Ирина Ковалева, председатель Комитета по культуре.

Молодые сотрудники смогли создать в стенах библиотеки №13 коллаборацию творчества, книги и креативной молодёжи Улан-Удэ. Накануне, 29 сентября, на торжественном мероприятии выступили артисты Молодёжного художественного театра, студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа, участники литературного портала «Пролог». Библиотека презентовала уникальные тематические закладки, наклейки и стикерпаки.

Филиал стал пятой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек наряду с Центральной городской библиотекой имени Калашникова, библиотекой имени Бадмаева, Детской библиотекой имени Гайдара и библиотекой имени Дамдинова.
библиотека поэт

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