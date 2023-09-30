В Улан-Удэ библиотеке присвоили имя поэта Намжила Нимбуева

Филиал стал пятой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек



В Улан-Удэ на одну именную библиотеку стало больше. Библиотеке-филиалу №13 Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ торжественно присвоили имя бурятского поэта и переводчика Намжила Нимбуева. Об этом сообщили в администрации города.



- Почему был выбран именно этот филиал? Потому что именно здесь собирается продвинутая молодёжь нашего города, здесь будут звучать стихи, здесь проходят музыкальные квартирники, здесь будет встречаться творческая элита, а будущее поколение должно знакомиться с творчеством молодых поэтов. Очень жаль, что такие таланты уходили рано, но гордость за то, что мы сохраняем их наследие, - отметила Ирина Ковалева, председатель Комитета по культуре.



Молодые сотрудники смогли создать в стенах библиотеки №13 коллаборацию творчества, книги и креативной молодёжи Улан-Удэ. Накануне, 29 сентября, на торжественном мероприятии выступили артисты Молодёжного художественного театра, студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа, участники литературного портала «Пролог». Библиотека презентовала уникальные тематические закладки, наклейки и стикерпаки.



Филиал стал пятой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек наряду с Центральной городской библиотекой имени Калашникова, библиотекой имени Бадмаева, Детской библиотекой имени Гайдара и библиотекой имени Дамдинова.

