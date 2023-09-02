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В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС

В Улан-Удэ первоклассники сходили в музей МЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Детям пожелали успешной учёбы

Первоклассники, дети сотрудников МЧС России, сегодня посетили музей истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии. С началом учебного года их поздравил заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике (по антикризисному управлению) Герольд Тимофеев:

«Дорогие первоклассники, поздравляю вас с Днём знаний. Пусть этот день станет для вас весёлым и радостным. Желаю вам хороших отметок и обрести верных друзей! Пусть первый учебный год будет успешным, ярким и интересным. В добрый путь, ребята, удачи и успехов вам!»

В игровой форме с детьми провели конкурсы, после чего школьники рассказали стихотворения и торжественно повторили клятву первоклассника.

Интересную экскурсию провёл директор музея Виктор Сергеев, а после ребятишки и их родители посетили пожарно-спасательную часть № 3. Огнеборцы рассказали о своей работе, показали технику и боевую одежду пожарного. Первоклашки с удовольствием примерили боёвки и посидели за рулём пожарного автомобиля.
музей МЧС дети школьники

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