Конкурс прошёл во Владивостоке
Сотрудница УФСИН по Бурятии, оператор поста видеонаблюдения отдела охраны исправительной колонии №7 Елена Еремина стала призёром второго этапа всероссийского конкурса «Лучший наставник».
Конкурс прошёл во Владивостоке, в ГУФСИН России по Приморскому краю, и определял лучших наставников Дальневосточного федерального округа. Сотрудники состязались в уровне служебной, огневой подготовки, знании законодательства, эрудиции, а также в эффективности результатов наставнической деятельности.
Елена Еремина заняла третье место. Второе место у сотрудника Еврейской автономной области, а первым стал представитель Забайкальского края.
Участие в конкурсе приняли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, имеющие стаж службы не менее 10 лет, осуществляющие наставническую деятельность в течение пяти лет и имеющие не менее четырёх подшефных за весь период наставничества.
Сотрудница УФСИН Бурятии стала призёром конкурса «Лучший наставник ДФО»
Общество, Фото:
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