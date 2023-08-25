Сотрудница УФСИН Бурятии стала призёром конкурса «Лучший наставник ДФО»

Общество, Фото: предоставлено УФСИН по Бурятии

Конкурс прошёл во Владивостоке



Сотрудница УФСИН по Бурятии, оператор поста видеонаблюдения отдела охраны исправительной колонии №7 Елена Еремина стала призёром второго этапа всероссийского конкурса «Лучший наставник».



Конкурс прошёл во Владивостоке, в ГУФСИН России по Приморскому краю, и определял лучших наставников Дальневосточного федерального округа. Сотрудники состязались в уровне служебной, огневой подготовки, знании законодательства, эрудиции, а также в эффективности результатов наставнической деятельности.



Елена Еремина заняла третье место. Второе место у сотрудника Еврейской автономной области, а первым стал представитель Забайкальского края.



Участие в конкурсе приняли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, имеющие стаж службы не менее 10 лет, осуществляющие наставническую деятельность в течение пяти лет и имеющие не менее четырёх подшефных за весь период наставничества.

