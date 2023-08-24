Виновников привлекли административной ответственности
Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обнаружила нарушения трудовых прав осуждённых.
Как выяснила проверка, осуждённые в исправительных колониях № 1 и №3 не в полном объёме были обеспечены специальной одеждой для выполнения трудовой деятельности.
Также сотрудники колонии допускали нарушения при заполнении журналов проведения инструктажей об охране труда и выдаче средств индивидуальной защиты.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда», сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства нарушения трудового законодательства устранили.
В Бурятии не всех осуждённых обеспечивали спецодеждой
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