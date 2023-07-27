В райцентре Бурятии ремонтируют историко-краеведческий музей

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

На ремонт выделено более 5,5 млн рублей



С 2022 года в России проходит масштабная модернизация муниципальных музеев. В этом году в список объектов из Бурятии вошёл историко-краеведческий музей в Нижнеангарске.



Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселёвой был построен более полвека назад, в 1970 году. В этом году на его ремонт выделили средства из федерального бюджета в размере 5 млн 282 тыс. рублей и из республиканского – 337 тыс. 149 рублей.



Подрядчики отремонтируют экспозиционные залы, утеплят кровлю, заменят полы, потолок, двери, а также проведут внутренние отделочные и электромонтажные работы, установят систему отопления и видеонаблюдения, заменят пожарно-охранную сигнализацию. Кроме того, будут проведены работы по безбарьерной среде.



Строители уже заменили полы, постелили линолеум, оштукатурили стены, поклеили обои, заменили потолок, установили и покрасили потолки, установили межкомнатные и входные металлические двери, отремонтировали ступени и облицевали их керамогранитными плитками, заменили отопление, провели электромонтажные работы, установили пожарную и охранную сигнализации. Осталось утеплить кровлю и внешние работы.



При реконструкции будет увеличена площадь фондохранилища. В выставочном зале будет установлено мультимедийное оборудование. Для осуществления выставочной деятельности, сохранения музейного фонда будут приобретены витрины, стеллажи для хранения экспонатов, шкафы со стеклянными дверцами для показа экспонатов.



- Обновление материально-технической базы не только расширит наши возможности в плане экспозиционной деятельности, но и позволит внедрять современные формы работы с посетителями, - заявила директор музея Валентина Попова.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в прошлом году в Бурятии началась реконструкция муниципальных музеев. «Первопроходцами» стали музей «История БАМ» с картинной галереей в г. Северобайкальске и музей истории города Улан-Удэ.

