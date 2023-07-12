В столице Агинского округа пройдут традиционные молебны

Общество, Фото: администрация посёлка Агинское

Обоо тахилга проведут в двух местах



В Агинском Бурятском округе продолжается пора традиционных обрядов «Обоо тахилга» – чествование хозяев местностей. Суть обрядов заключается в том, что верующие делают подношения савдакам-хозяевам местности и просят их о милости в виде дождя, богатого урожая, приумножения скота, о мире и благоденствии всех живущих.



- По сёлам нашего округа уже прошла большая часть молебнов, на которые по обыкновению съезжаются земляки, люди, родившиеся здесь. Но и проживающие в разных городах и даже странах считают сам обряд обязательным для посещения, для открытия дальнейших дорог и осуществления планов, - сообщает администрация городского округа «Посёлок Агинское».



В окружном центре ежегодные молебны «Обоо тахилга» на двух обоо запланированы на 15 и 16 июля. 15 июля обряд пройдёт на Залаа Баабай, южном обоо. 16 июля – на Эрдыни Сагаан обоо, северном обоо. Начало проведения обрядов в 10:00 часов.



Возрастное ограничение: 0+.

