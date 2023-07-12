12 июля

11 июля

Популярное

В столице Агинского округа пройдут традиционные молебны

В столице Агинского округа пройдут традиционные молебны
Общество,  Фото:администрация посёлка Агинское
Обоо тахилга проведут в двух местах

В Агинском Бурятском округе продолжается пора традиционных обрядов «Обоо тахилга» – чествование хозяев местностей. Суть обрядов заключается в том, что верующие делают подношения савдакам-хозяевам местности и просят их о милости в виде дождя, богатого урожая, приумножения скота, о мире и благоденствии всех живущих.

- По сёлам нашего округа уже прошла большая часть молебнов, на которые по обыкновению съезжаются земляки, люди, родившиеся здесь. Но и проживающие в разных городах и даже странах считают сам обряд обязательным для посещения, для открытия дальнейших дорог и осуществления планов, - сообщает администрация городского округа «Посёлок Агинское».

В окружном центре ежегодные молебны «Обоо тахилга» на двух обоо запланированы на 15 и 16 июля. 15 июля обряд пройдёт на Залаа Баабай, южном обоо. 16 июля – на Эрдыни Сагаан обоо, северном обоо. Начало проведения обрядов в 10:00 часов.

Возрастное ограничение: 0+.
Агинский Бурятский округ обоо буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Ангарск примет всероссийские соревнования по триатлону
Общество, 12.07.2023
Также тут проведут этап кубка России
В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
В Бурятии откроют и освятят памятник покровителю воинов
Общество, 12.07.2023
В рамках мероприятия состоятся «Три игры мужей»
В Бурятии ветеран отметил столетие
В Бурятии ветеран отметил столетие
Общество, 12.07.2023
Петру Дёмину вручили медаль «80 лет Прохоровской битвы»
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 12.07.2023
Юбилей отпраздновала долгожительница Кижингинского района
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
В Улан-Удэ появится икона, написанная на Афоне
Общество, 12.07.2023
Она займёт место в Одигитриевском соборе
В Даурском заповеднике посчитали птиц
В Даурском заповеднике посчитали птиц
Общество, 12.07.2023
Сотрудники объехали более 50 озёр
В микрорайоне Улан-Удэ проведут рейд по собакам
В микрорайоне Улан-Удэ проведут рейд по собакам
Общество, 12.07.2023
Принимаются заявки на отлов животных
Учитель бурятского языка стала лучшей в Иркутской области
Учитель бурятского языка стала лучшей в Иркутской области
Общество, 12.07.2023
В регионе выбрали лучших педагогов родного языка
В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»
В Бурятии отгремел традиционный праздник «Наадан-Сурхарбаан»
Общество, 12.07.2023
Масштабное летнее событие охватило всю республику большой спортивной и культурной программой
В Байкальском регионе изменится расписание нескольких поездов
В Байкальском регионе изменится расписание нескольких поездов
Общество, 12.07.2023
Разница с действующим расписанием составит до 21 минуты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^