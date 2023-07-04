Победителей наградят кубками и денежным поощрением
Сегодня, 4 июля, в Агинском Бурятском округе стартовал чемпионат России по стрельбе из лука. 5 июля на центральном стадионе посёлка Агинское состоится официальная пристрелка, спортсмены будут настраивать своё спортивное снаряжение. Основные соревнования начнутся 6 июля.
В составе забайкальской команды выступят уроженцы многих сел Агинского округа: Зугалай, Судунтуй, Дульдурга, посёлков Агинское, Могойтуй.
- В составе нашей команды титулованные спортсмены Баир Баденов, Галсан Базаржапов, Бэлигто Цынгуев, Арсалан Балданов, Болот Цыбжитов, Туяна Будажапова, Валерия Мыльникова, - сказал главный тренер сборной Забайкальского края по стрельбе из лука Балта Цынгуев.
Наиболее напряженные состязания пройдут 7 и 8 июля. Мужчины с утра, женщины с обеда будут стрелять из классических и блочных луков на дистанции 50 и 70 метров. 7 июля с утра пройдут поединки за выход в 1/48, 1/24, 1/16 финалов. После обеда лучшие стрелки будут бороться уже за выход в финал. В этот же день решится главная интрига – кто займёт пьедестал чемпионата.
Напомним, что денежная премия за первое место составит 450 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, а за третье место 150 тысяч рублей. Тренер победителя будет поощрён денежной премией в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, победители и призёры получат кубки от оружейника Жигжита Баясхаланова, а также грамоты, медали и денежное поощрение от министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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В Агинском округе стартует чемпионат России по стрельбе из лука
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