В прибрежном селе Бурятии затягивается ликвидация огромной свалки



Горы мусора, которые Горы мусора, которые образовались возле прибайкальского села Турка, должны были убрать ко 2 июля, но процесс затянулся. Теперь разобраться со свалкой обещают в течение месяца.



Ранее Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что твёрдые коммунальные отходы в этом месте складировали незаконно. Власти обязали ликвидировать их через суд.



- Решение суда ещё не вступило в силу в связи с апелляционной жалобой от третьего лица, – подчеркнули в ведомстве. – Завершение работ планируется в июле. Ситуация находится под постоянным контролем природоохранной прокуратуры.







На эту свалку пару недель назад обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Общественники напомнили: Турка находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ). ТКО же складируют буквально в 500 метрах от самого озера.



Вообще это «замороженная» мусороперегрузочная станция, куда региональный оператор (РО) по обращению с отходами и свозил их со всего района. По факту, всё должны были спрессовать, отгрузить и отправить на полигон в пригороде Улан-Удэ – чего, судя по всему, так и не сделали. В итоге там разрослась мега-помойка.



Активисты Народного фронта попросили Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру вмешаться в ситуацию. По их словам, на мусороперегрузку в своё время потратили федеральные средства. Кстати, всего в 20 метрах от свалки заботливо открыли экотропу для туристов и самих прибайкальцев.



По одной из версий, подрядчик ограничился складированием отходов – без прессования и вывоза.



- Регоператор оплатил работу в полном объёме, не проконтролировав исполнение по факту, – заявили ранее «фронтовики».



