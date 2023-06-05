В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса



Изделия изготовили осуждённые из кружка «Руки искусства».









Тактильная икона - это изображение православных святых, вырезанных из дерева в технике высокий рельеф. Благодаря такой технике люди с проблемами зрения могут тактильно понять, какой святой изображён на иконе.



Тактильная икона - это изображение православных святых, вырезанных из дерева в технике высокий рельеф. Благодаря такой технике люди с проблемами зрения могут тактильно понять, какой святой изображён на иконе.

Осуждённые из исправительной колонии №8 в Улан-Удэ изготовили тактильную икону Иисуса Христа с подставкой, а также плечики для церковного одеяния.- При посещении Свято-Одигитриевского собора сотрудники исправительного учреждения передали изделия помощнику начальника управления по организации работы с верующими иерею Антонию Хинганскому, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.