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В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса

В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства»

Осуждённые из исправительной колонии №8 в Улан-Удэ изготовили тактильную икону Иисуса Христа с подставкой, а также плечики для церковного одеяния.

- При посещении Свято-Одигитриевского собора сотрудники исправительного учреждения передали изделия помощнику начальника управления по организации работы с верующими иерею Антонию Хинганскому, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Изделия изготовили осуждённые из кружка «Руки искусства».



Тактильная икона - это изображение православных святых, вырезанных из дерева в технике высокий рельеф. Благодаря такой технике люди с проблемами зрения могут тактильно понять, какой святой изображён на иконе.

осужденные православие

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