В Улан-Удэ осуждённые изготовили тактильную икону Иисуса

Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства»
Осуждённые из исправительной колонии №8 в Улан-Удэ изготовили тактильную икону Иисуса Христа с подставкой, а также плечики для церковного одеяния.
- При посещении Свято-Одигитриевского собора сотрудники исправительного учреждения передали изделия помощнику начальника управления по организации работы с верующими иерею Антонию Хинганскому, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Изделия изготовили осуждённые из кружка «Руки искусства».
Тактильная икона - это изображение православных святых, вырезанных из дерева в технике высокий рельеф. Благодаря такой технике люди с проблемами зрения могут тактильно понять, какой святой изображён на иконе.
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Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства»
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