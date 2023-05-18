Более 10 тысяч детей из Улан-Удэ летом отправят в лагеря

Некоторые из них отдохнут там бесплатно



В столице Бурятии готовятся к летнему оздоровительному сезону. На каникулах свои двери распахнут 14 лагерей труда и отдыха, 47 – дневного пребывания и 10 загородных. В этот раз туда отправятся более 10 700 юных улан-удэнцев.



Приёмка учреждений с дневным пребыванием проходит с 17 по 19 мая, загородных оздоровительных – с 25-го по 30-ое. В первых смены начнутся с 25-го по 29-ое, а вот во вторых – в разные дни. К примеру, в «Байкальских волнах» – 1 июня, в «Роднике» – 2-го, в «Берёзке», «Огоньке» и «Рассвете» – 10-го, а в ЛТО «Чайка» – с 4-го.



- Подготовка идёт в штатном режиме. Большинство лагерей с дневным пребыванием получили положительные санэпидемзаключения от Роспотребнадзора. Их включили реестр организаций отдыха и оздоровления детей, – сообщили в комитете по образованию городской администрации.



До конца марта родители подавали заявление на получение путёвок через Госуслуги и официальный сайт мэрии. Остальные могут сделать это с 1 апреля по 15 июля, обратившись прямо в лагерь.



Отдых там обойдётся примерно в 31 553 рубля. Заплатить придётся примерно 21 412, а остальную сумму – 10 141 рубль – компенсируют из бюджета. Право на такие льготные путёвки имеют дети 7-15 лет, проживающие в Улан-Удэ. Правда, их количество было ограничено.



А вот бесплатно в лагеря поедут ребятишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это сироты, дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также оказавшиеся в экстремальных условиях. В этом же списке – жертвы насилия, вооружённых и межнациональных конфликтов и экологических и техногенных катастроф. До 30 марта соответствующие заявления принимали в школах, где учатся дети. С 1 апреля по 15 июля этим занимаются администрации районов Улан-Удэ.



