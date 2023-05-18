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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается дождь и мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 мая в республике облачно, днём на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, днём по востоку местами грозы.

Ветер северо-западный 9-14, утром и днём в отдельных районах 19-24 м/с. Температура днём +7,+12, по востоку и северу до +15,+20, по юго-западу и Прибайкалью при осадках +1,+6.

В Улан-Удэ утром и днём дождь, к вечеру с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-20 м/с. Температура днём +7,+9.
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