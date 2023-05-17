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В Забайкалье труженицу тыла поздравили с 95-летием

В Забайкалье труженицу тыла поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Александрово-Заводского района
Юбилей отметила ветеран труда Зоя Косых

Персональное поздравление президента Российской Федерации вручили жительнице села Александровский Завод Забайкальского края, труженице тыла, ветерану труда Зое Фёдоровне Косых, которая отпраздновала 95-летний юбилей. Об этом рассказали в администрации района.

«Очень мало у нас осталось людей, которые прожили такую сложную жизнь. Вы человек, который может дарить свою улыбку, свое тепло не только своим детям, но и своим близким», — отметила в ходе поздравления замглавы района по социальному развитию Юлия Аникьева.

С 95-летием именинницу поздравили представители администрации района, социального фонда России по Забайкальскому краю, отдела социальной защиты населения, центральной районной больницы, волонтёры. Присутствующие вручили памятные подарки юбилярше и пожелали оставаться в здравии, благополучии, в любви детей, внуков, родных.

Родилась Зоя Фёдоровна 15 мая 1928 года в Республике Татарстан, в Буденовском районе, селе Ембулатово. В семье было пятеро детей, а Зоя Фёдоровна была самой младшей. Когда ей было пять лет, семья по переселению в 1933 году переехала в село Шаранча, там прожили до 1941 года.

Началась война и Зоя вместе с родителями переехала в Александровский Завод. Трудовой путь Зои Фёдоровны начался в 13 лет – она пошла работать в пошивочную учеником в промартель «Красный Октябрь». Там Зоя Фёдоровна проработала до 1946 года, промартель ликвидировали, и их перевели в сельпо, а потом перевели в КБО.

- Утром – работа, а вечером женщины садились за прялки. Работали много, было тяжело, но жили дружно, варили, помогали матерям. Похоронки приходили в село, все плакали, до сих пор страшно вспоминать то, как переживали это горе женщины, - вспоминает Зоя Косых.

Вскоре после войны она пошла работать в пошивочную швеёй, оттуда с КБО ушла на пенсию в 1983 году. Замуж Зоя Фёдоровна вышла в 1948 году за Семёна Николаевича Косых. Они вырастили и воспитали двоих детей. Дочь Мария живёт в Чите, а сын Евгений – с мамой в селе Александровский Завод.

У Зои Фёдоровны пять внуков, девять правнуков и один праправнук. Имеет Медаль «За доблестный труд, юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», юбилейные медали «60,65,70,75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г», удостоверение «Ударник Коммунистического труда», «Ударник труда», награждена медалью «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край долгожитель юбилей

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