Зрителям покажут лучшие номера
Жители и гости Улан-Удэ смогут окунуться в мир детства, торжества и добрых улыбок. 11 и 12 мая в Русском драмтеатре пройдёт отчётный концерт республиканской цирковой школы под названием «Карусель – цирк» (0+). Выступление посвящено 100-летию Бурятии.
Мастерство юных цирковых артистов известно уже давно за пределами республики. Они - победители многих международных цирковых фестивалей. Каждый год цирковая школа удивляет новыми номерами, костюмами, участниками.
На концерте будут представлены лучшие номера цирковой школы. Зрители увидят бесстрашных воздушных гимнасток, девочек-жонглёров, ловких акробатов и уникальных, единственных в республике, гуттаперчевых девочек, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Цирковая школа выступит с отчётным концертом в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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