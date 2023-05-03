Цирковая школа выступит с отчётным концертом в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зрителям покажут лучшие номера



Жители и гости Улан-Удэ смогут окунуться в мир детства, торжества и добрых улыбок. 11 и 12 мая в Русском драмтеатре пройдёт отчётный концерт республиканской цирковой школы под названием «Карусель – цирк» (0+). Выступление посвящено 100-летию Бурятии.



Мастерство юных цирковых артистов известно уже давно за пределами республики. Они - победители многих международных цирковых фестивалей. Каждый год цирковая школа удивляет новыми номерами, костюмами, участниками.



На концерте будут представлены лучшие номера цирковой школы. Зрители увидят бесстрашных воздушных гимнасток, девочек-жонглёров, ловких акробатов и уникальных, единственных в республике, гуттаперчевых девочек, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Возрастное ограничение 0+



