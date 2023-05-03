Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики
В год столетия Бурятии в республике объявлен республиканский конкурс поэтического перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга - ородоор» («Бурятская лирика - на русском»).
- Мы приглашаем профессиональных и начинающих переводчиков принять активное участие в нашем конкурсе. Мы будем рады всем участникам, а победителей ждут замечательные призы! Основная цель конкурса – это поддержка переводчиков с бурятского на русский язык, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
По условиям конкурса все участники конкурса должны осуществить с бурятского языка на русский язык литературный перевод с подстрочников любого стихотворения из перечня, предлагаемого организаторами, и направить его электронной почтой организаторам. Участники конкурса могут перевести любое количество стихотворений из перечня.
В состав жюри вошли всем известные писатели и поэты, литературоведы с большим опытом работы и переводчики. Председателем жюри будет писатель, поэт и переводчик Баир Дугаров.
Победитель конкурса получит сертификат на 20000 рублей. За второе и третье место – 15000 рублей и на 10000 рублей соответственно. Кроме того, предусмотрены специальные поощрительные призы от организаторов проекта.
Заявки на конкурс принимаются до 25 мая 2023 года включительно, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ. Подробности можно найти в положении о конкурсе на сайте ведомства.
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В Бурятии объявлен конкурс поэтического перевода
Общество, Фото:
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