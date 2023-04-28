В Бурятии инвалиды могут возместить расходы на обучение в автошколе

Предоставляется компенсация в сумме до 20 000 рублей



Жители Бурятии, имеющие инвалидность, могут получить компенсацию расходов на обучение в автошколе.



- Если житель Бурятии с инвалидностью прошёл обучение вождению автотранспорта категории «В» и уже получил водительское удостоверение в автошколах на территории республики после 1 января 2014 года, то им предоставляется единовременная денежная компенсация. Компенсация затрат будет в размере фактической стоимости обучения, но не более 20 000 рублей за счёт средств республиканского бюджета, - сообщили в республиканском минсоцзащиты.



Чтобы получить компенсацию, нужно принести в Центр социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания) подтверждающие документы, среди которых – документы об оплате учёбы в автошколе, документ об инвалидности, медсправка о допуске к вождению.



Подробно со списком документов можно ознакомиться в социальных сетях минсоцзащиты Бурятии или в Центре социальной поддержки населения. С начала года данной мерой поддержки воспользовались пять человек.

