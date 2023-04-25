В Агинском округе обнаружили пернатую «сенсацию»

В Алханае стал гнездоваться чёрный гриф
21 апреля в Забайкальском крае небольшая команда представителей научного и лесного отделов национального парка «Алханай» в местности Саханай, недалеко от села Дульдурга Агинского Бурятского округа зарегистрировала жилое гнездо чёрного грифа. Гнездо в этих местах нашёл два года назад знаток и хранитель этих мест Александр Фёдоров.
- Это, без преувеличения, сенсация, так как таких находок в стране совсем небольшое количество, и по Забайкалью это уже вторая находка. Первая была в Кыринском районе несколько лет назад, - сообщил научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Алханай» Евгений Малков.
Массивное гнездо расположено на сосне на высоте 8-10 м на достаточно крутом остепнённом склоне в куртине сосняка. Само гнездо не менее 1,5 м в диаметре и сложено из массивных сучьев, толщиной свыше 0,5 м. Для такой массивной птице как гриф, нужна высота, чтобы взлететь и комфортно разместиться в гнезде в период высиживания потомства.
На данный момент птица очень плотно сидела на гнезде и при виде потенциальной опасности затаилась, распластавшись на гнезде, достаточно плоском и широком. В кладке у грифа обычно одно яйцо, и они его очень берегут, не улетая от опасности. Если присутствие людей будет достаточно настойчивым, птица слетает с гнезда, рискуя его остудить и тем самым потерять потомство. Поэтому частое посещение мест гнездования грифа несёт с собой риск тревоги для птицы.
Научное название чёрного грифа — Aegypius monachus. Слово «монах» в названии вида указывает на его внешний облик по старинным представлениям. В Красной книге Забайкальского края статус вида обозначен как находящийся под угрозой исчезновения 1-й категории. Эти сведения уже являются устаревшими и в региональной книге требуется корректировка данных по виду.
А вот в Красной книге РФ чёрный гриф имеет 2-ю категорию редкости (сокращающиеся в численности и/или распространении), является исчезающим видом, имеет III приоритет для его охраны (достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания).
- Совпадение или нет, но данная птица уже обитает на участке ООПТ, поэтому на неё распространяются действия охранных мероприятий, - подытожил Евгений Малков.
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