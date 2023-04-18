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В Бурятии отремонтируют 34 километра региональной дороги

В Бурятии отремонтируют 34 километра региональной дороги
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Ремонт начался в Еравнинском и Хоринском районах

В двух районах Бурятии – Хоринском и Еравнинском – стартовал ремонт ещё одного участка региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Будет отремонтировано 34 километра дороги.

Подрядчик уже приступил к устройству котлованов под водопропускные трубы, отсыпке объездных дорог, и снятию старого асфальтобетонного покрытия. Также дорожники ведут сборку водопропускных труб и элементов системы водоотвода, сообщили в минтрансе Бурятии.

Ремонтируемый участок проходит через Хоринский и Еравнинский районы, вблизи отворота к селу Амгаланта до села Поперечное. На объекте отремонтируют не только дорогу, но и два моста через реки Маракта и Нахала.


- Дорога важная и нужная, но к сожалению, с советских времен на ней проводился только ямочный ремонт. Тем временем транспортная нагрузка выросла. На сегодняшний день на этой трассе уже отремонтированы участки дороги 90-93 км, 264-294 км, 351-354 км. Идёт ремонт участков 16-58 км, 357-387 км, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Проектом предусмотрено «поднять» уровень дороги, который на некоторых участках находится в «нулевых» отметках. Для этого на участке устроят рабочий слой высотой 68 см, выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси – 18 см и два слоя асфальтобетонного покрытия 8 и 6 см. На дороге установят барьерное ограждение, знаки и нанесут разметку.

Ремонт участка разделён на несколько этапов, полностью он завершится в конце 2026 года. Все ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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