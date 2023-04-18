В Бурятии с военными провели занятия по инженерной подготовке

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Мотострелки выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов, а также оборудовали проволочные и минные заграждения



На полигоне «Дивизионный» в Бурятии с военнослужащими мотострелкового подразделения танкового соединения провели занятия по инженерной подготовке.



- В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов, а также оборудовали проволочные и минные заграждения. Основной упор был сделан на соединение одиночных окопов и создание эшелонированной линии обороны, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие изучили основные минно-взрывные устройства, стоящие на вооружении условного противника, их особенности, способы установки, обнаружения и порядок обезвреживания.



Также мотострелки изучили способы установки и обнаружения мин натяжного действия в условиях городской застройки и лесистой местности.



- Инженерная подготовка – один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих. Основная цель – научить личный состав приёмам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Занятия проводятся с учётом опыта ведения специальной военной операции, - отметили в пресс-службе ВВО.

