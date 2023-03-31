Театр из Улан-Удэ выиграл гран-при детского фестиваля

В Селенгинском районе завершился театральный конкурс «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы»



В Бурятии прошёл республиканский детский театральный фестиваль-конкурс «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы». В нём приняло участие 17 коллективов и 17 исполнителей художественного слова из Джидинского, Закаменского, Мухоршибирский, Селенгинского, Иволгинского, Баргузинского, Кижингинского районов и г. Улан-Удэ.



Финалисты конкурса встретились 30 марта в Новоселенгинском сельском доме культуры. Зрители увидели спектакли коллективов и выступления индивидуальных исполнителей. Участники номинации «Художественное слово»: Ульяна Д., Агван М., Аяна Б., Булат Ц. из Кижингинского района читали стихи известных поэтов. Театральная студия «Номин» из РБНЛИ №1 г. Улан-Удэ показала литературный спектакль по произведениям Ц. Дондогой. Образцовый театр кукол «Родничок» из г. Гусиноозёрска – спектакль-сказку Н. Шмитько. Образцовый театр «Одон» Баргузинского района сыграл спектакль-легенду по мотивам бурятского фольклора. Образцовый театральный коллектив «Фантазёры» Джидинского района представил спектакль по произведениям Л. Никольской и О. Шестинского. Детский театр эстрады «Без границ» г. Улан-Удэ поставил спектакль по мотивам сказки Л. Кэрролла.



В завершении фестиваля состоялась церемония награждения. Обладателем гран-при фестиваля-конкурса стал детский театр эстрады «Без границ» дома культуры «Забайкальский» г. Улан-Удэ. Руководитель коллектива – Анна Енина.



Лауреатами фестиваля-конкурса стали коллективы:

Лауреат III степени – театральная студия «Кураж» Иволгинской детской школы искусств им. Г. Д. Дашипылова (руководитель Назимова Ольга) за спектакль по бурятскому героическому эпосу;

Лауреат II степени и денежный приз – образцовому театральному коллективу «Фантазёры» Джидинского района (руководитель Митин Константин) за спектакль по произведениям Л. Никольской, О. Шестинского;

Лауреаты I степени:

- Образцовый театр кукол «Родничок» центра по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту г. Гусиноозёрска (руководитель Батышева Галина) за спектакли по сказке Н. Шмитько и произведению Г. Батышевой;

- Образцовый театр «Одон» Баянгольского СДК Баргузинского района (руководитель Будаева Урана) за спектакль-легенду по мотивам бурятского фольклора.



Звания лучшей актрисы удостоилась Ангелина Ж. за роль в спектакле по мотивам сказки Л. Кэрролла. Ангелина – участница детского театра эстрады «Без границ». Коллектив «Без границ» завоевал так же диплом в номинации «Лучшие сценические костюмы».



Лучшим исполнителем эпизодической роли стала Мария Ч. за роль в спектакле по произведению Г. Батышевой. Мария – участница образцового театра кукол «Родничок» г. Гусиноозёрска. «Родничок» так же завоевал приз за лучшую сценографию спектакля-сказки Н. Шмитько. Режиссёр театра Галина Батышева удостоена диплома за лучшую режиссёрскую работу.



Диплом за лучшее музыкальное оформление спектакля достался образцовому театральному коллективу «Фантазёры» из Джидинского района (руководитель Митин Константин).



В номинации «Художественное слово» за исполнение рассказа В. Драгунского диплом «Самый обаятельный исполнитель» завоевал Кирилл З. из театральной студии «Кураж» Иволгинской детской школы искусств им. Г. Д. Дашипылова (руководитель Назимова Ольга).



За исполнение стихотворения М. Казанцева диплом «За искренность исполнения» достался Петру Хлебодарову из театральной студии «Кураж».



Дипломом «За искренность исполнения» за исполнение стихотворения Н. Дамдинова награждён Агван М. из детского национального театра Кижингинского центра детского творчества (руководитель Шойдокова Сэсэгма).



Диплом «Самое проникновенное исполнение» за исполнение стихотворения М. Джалиля достался Аяне Б., которая представила Эдэрмэгский дом культуры Кижингинского района (руководитель Гонжапов Чингис).



Самой юной исполнительницей фестиваля стала Ульяна Д. из детского театрального коллектива «Юные актёры» Кижингинской ДШИ имени Ж. Батуева (руководитель Доржиева Рыгзема). Ей достался приз за исполнение стихотворения А. Барто.



Самым артистичным исполнителем назван Булат Ц., ученик Кижингинского лицея им. В. С. Мункина (руководитель Шойдокова Сэсэг).



Диплом «За самое лирическое исполнение» за литературный спектакль по произведениям Ц. Дондогой достался театральной студии «Номин» РБНЛИ №1 г. Улан-Удэ (руководитель Дамбаева Балма).



Обладателям специальных призов и дипломов лауреатов вручены денежные призы, сообщает республиканский центр народного творчества.

