В музеях Монголии началась неделя «открытых дверей»

Госмузеи открыли свои двери для бесплатного посещения



Первая неделя марта каждого года в Монголии объявлена «Днём открытых дверей в музеях». Такое решение по распоряжению министра культуры было принято с целью содействия развитию монгольской культуры, традиций и наследия, а также укрепления патриотизма, сохранения культурного материального наследия и передачи его молодому поколению.



С 1 по 5 число этого месяца государственные и региональные музеи по всей стране открывают свои двери для бесплатного посещения. В музеях пройдут специальные выставки, посвящённые национальной истории, культуре, наследию, традициям и обычаям.



Кроме того, планируется организовать соответствующие возрасту образовательные программы для детей, программы для семей, лекции для студентов, тренинги и встречи для гидов и переводчиков. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

