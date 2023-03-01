В виртуальной экспозиции собрано около 1200 произведений из 56 музеев
В феврале прошла презентация международной межмузейной виртуальной выставки к столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Инициативу государственного Русского музея поддержали 56 музеев России и стран СНГ. Так, от Бурятии участие в выставке принимает художественный музей имени Ц. Сампилова.
В рамках виртуальной экспозиции «100 лет СССР» можно увидеть уже около 1200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных собраний: от Владивостока и Южно-Сахалинска на востоке, до Калининграда и Минска на западе, от Мурманска и Салехарда на севере, до Баку, Душанбе и городов Казахстана на юге. Выставка продолжает пополняться.
В виртуальной экспозиции выделены тематические разделы, в которых собраны произведения по определённой теме: семья, детство, труд, спорт, культура, праздники, индустриализация, защита Отечества, космос и другие важные сферы жизнедеятельности советского общества.
Каждый музей представил жизнь своего региона (или республики), показав как важнейшие исторические события, в том числе всесоюзные стройки: от первых гидроэлектростанций до Байкало-Амурской магистрали; так и своих земляков, руками которых происходило превращение СССР в передовую индустриальную державу. Большинство произведений сопровождаются подробными аннотациями и биографиями художников. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Музей Бурятии принимает участие в международной выставке о СССР
Общество, Фото:
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