Музей Бурятии принимает участие в международной выставке о СССР

В виртуальной экспозиции собрано около 1200 произведений из 56 музеев



В феврале прошла презентация международной межмузейной виртуальной выставки к столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Инициативу государственного Русского музея поддержали 56 музеев России и стран СНГ. Так, от Бурятии участие в выставке принимает художественный музей имени Ц. Сампилова.



В рамках виртуальной экспозиции «100 лет СССР» можно увидеть уже около 1200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных собраний: от Владивостока и Южно-Сахалинска на востоке, до Калининграда и Минска на западе, от Мурманска и Салехарда на севере, до Баку, Душанбе и городов Казахстана на юге. Выставка продолжает пополняться.



В виртуальной экспозиции выделены тематические разделы, в которых собраны произведения по определённой теме: семья, детство, труд, спорт, культура, праздники, индустриализация, защита Отечества, космос и другие важные сферы жизнедеятельности советского общества.



Каждый музей представил жизнь своего региона (или республики), показав как важнейшие исторические события, в том числе всесоюзные стройки: от первых гидроэлектростанций до Байкало-Амурской магистрали; так и своих земляков, руками которых происходило превращение СССР в передовую индустриальную державу. Большинство произведений сопровождаются подробными аннотациями и биографиями художников. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

