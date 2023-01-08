В Бурятии переселят из аварийного жилья 3,2 тысячи человек

В республике активно сокращают площадь аварийного жилья



Из аварийного жилья в 2022 году переселили более полутора тысяч жителей Бурятии. Это жители городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Селенгинского районов.



Темпы сокращения аварийного жилья в Бурятии за последнее время выросли в несколько раз.



В 2023 году в новое жильё переедут ещё 3259 человек.



Отметим, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в республике расселяют жилищный фонд, признанный аварийным до 2017 года.

