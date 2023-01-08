В республике активно сокращают площадь аварийного жилья
Из аварийного жилья в 2022 году переселили более полутора тысяч жителей Бурятии. Это жители городов Улан-Удэ и Северобайкальск, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Селенгинского районов.
Темпы сокращения аварийного жилья в Бурятии за последнее время выросли в несколько раз.
В 2023 году в новое жильё переедут ещё 3259 человек.
Отметим, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в республике расселяют жилищный фонд, признанный аварийным до 2017 года.
В Бурятии переселят из аварийного жилья 3,2 тысячи человек
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