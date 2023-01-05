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В Санкт-Петербурге начались гастроли цирка Бурятии

В Санкт-Петербурге начались гастроли цирка Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Новогоднее цирковое представление «Тайна пяти стихий» открыло юбилейный год республики

Ярко и феерично Республика Бурятия начала год своего 100-летнего юбилея. 3 января на одной из крупнейших площадок Санкт-Петербурга, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», состоялась премьера циркового шоу «Тайна пяти стихий».

Дать старт юбилейному году Бурятии и открыть гастроли Бурятского цирка в северную столицу прилетела министр культуры республики Соелма Дагаева.

- Мы к вам приехали из далёкой Бурятии. Наша Бурятия является культурным центром российского Востока. В этом году нам исполняется 100 лет, и мы очень рады открыть 100-летний юбилейный период именно у вас, в вашем замечательном городе - Санкт-Петербурге. Гастролями Бурятского цирка мы начинаем Дни культуры Республики Бурятия в Санкт-Петербурге и в Москве. Мы приглашаем вас в гости! Добро пожаловать! – сказала на торжественном открытии циркового представления министр.

Министр культуры Бурятии отметила крепкое многолетнее сотрудничество между учреждениями культуры Бурятии и Санкт-Петербурга, а также поблагодарила коллег из администрации Санкт-Петербурга за организационную и информационную поддержку.

-Традиционно в эти дни в Санкт-Петербурге реализуется насыщенная культурная программа, и я уверен, что во всем этом многообразии выступления Бурятского цирка не затеряются. Я хочу поблагодарить Республику Бурятию за новогодний подарок, за уникальную возможность отправиться в балетно-акробатическое путешествие по Азии, по загадочным странам пяти стихий. Поздравляю вас со 100-летним юбилеем, который вы празднуете в этом году, - отметил заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Станислав Молдованов.

Петербург всегда был и остаётся большой диалоговой площадкой для многих культур. И в этой палитре своё заслуженное место занимает Республика Бурятия. В многомиллионном городе проживают более 5000 бурят.

Консолидирующим центром буддизма в Санкт – Петербурге был и остаётся «Дацан Гунзэнчойнэй» – единственный в Европе буддийский храм-монастырь. Он был построен в начале XX в. по инициативе Хамбо – ламы– высшего иерарха буддистов России Агвана Доржиева и поддержал это начинание Николай II.

- Если вы хотите увидеть традиционный буддийский уклад, традиционный аспект буддийского учения, то поезжайте в Бурятию. Бурятия находится возле Байкала, самого глубокого и чистого озера в мире. Народ, который рядом живёт, тоже должен быть с глубокими и чистыми помыслами. И не случайно, буддизм в России зародился именно в Бурятии. В этих местах, обладая чистой природой и чистой водой, должно быть чистое сознание. Мы должны жить с чистыми помыслами и развивать в себе высокие духовные качества, - сказал настоятель Санкт-Петербургского Буддийского Храма «Дацан Гунзэнчойнэй» ширээтэ лама Джампа Доньед.

Глава буддистов Санкт-Петербурга также напомнил, что 21 февраля 2023 года наступит Новый Год по лунному календарю - Год Чёрного Водяного Кролика и пожелал всем мира, добра.

О программе:

«Тайна пяти стихий» - это зрелищное шоу, где переплетены почти все цирковые жанры. Эта новогодняя сказка уносит в сказочное и таинственное путешествие по азиатским странам. Вы увидите, как раскрывается цветок времени - прекрасный лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл.

Перед жителями и гостями Санкт-Петербурга выступили ловкие акробаты- вольтижеры, смелые воздушные гимнасты, порадовали клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами. Также выступили лучшие в мире гуттаперчевые девушки, получившие «Золотого клоуна» на фестивале в Монте-Карло.

В представлении использованы современные технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу- хау стали костюмы, разработанные с помощью нейросети.

Главным режиссером является Леонид Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятиях таких как «Сагаалган в Кремле - 2020», «Чемпионат мира по женскому боксу».

Цирковое представление «Тайна пяти стихий» продлится в Санкт-Петербурге до 6 января.



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