Пострадавшим сельхозтоваропроизводителям выплатят компенсацию
В Забайкалье определяют ущерб, нанесённый обильными паводками личным подсобным хозяйствам и сельхозорганизациям.
- В муниципальных районах созданы экспертные комиссии, которым совместно со специалистами министерства сельского хозяйства предстоит провести оценку причинённого стихией ущерба. Компенсацию получат владельцы хозяйств, посевные площади которых затопило в результате чрезвычайной ситуации природного характера, - пояснил руководитель регионального министерства сельского хозяйства Денис Бочкарев.
После проведённых обследований документы на возмещение ущерба пострадавшим сельхозтоваропроизводителям направят на экспертизу в Минсельхоз России. Компенсация будет осуществляться из средств резервного фонда правительства России.
По предварительной оценке, в результате стихии пострадали 1415 личных подсобных хозяйств на площади 132 гектара. В Александрово-Заводском округе подтоплено 65 участков, в Сретенском районе – 24 участка, в Дульдургинском районе – 165 участков, в Читинском районе – 1161 участок. В Чите подтоплено 1882 приусадебных участка, в настоящее время идёт обследование пострадавших дачников.
Также пострадали три сельхозорганизации в Читинском районе: под водой оказались овощи и картофель на площади 75 гектаров. Кроме того, одному фермерскому хозяйству в Борзинском районе нанесён ущерб 500 гектарам кормовых культур. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
В Забайкалье от паводков пострадали более 3200 хозяйств и дач
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