Бурятия присоединится к «Диктанту Победы»

Его напишут на 91 площадке республики



3 сентября состоится «Диктант Победы» — международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. В Бурятии в этот день участников диктанта будут ждать на 91 площадке.



«Диктант Победы» проводится очно и онлайн, в каждом уголке страны и за её пределами. Он включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвящённой войне, на основании приведённого отрывка назвать город, событие или участника боевых действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвящёнными Великой Отечественной.



В диктанте участвует множество необычных площадок: полярные станции, вокзалы, морские суда. В этом году впервые об участии в «Диктанте Победы» заявил российский экипаж международной космической станции.



Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение 6+

