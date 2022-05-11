В Бурятии прошёл конкурс научно-исследовательских работ

Общество, Фото: Национальная библиотека Бурятии

Участие принимали юные исследователи из Монголии, Иркутской области и Бурятии



11 мая в Национальной библиотеке Бурятии в рамках II международного фестиваля «Катюша», посвященного 77-годовщине Великой Победы, состоялся конкурс научно-исследовательских работ.



Участниками стали юные исследователи из Монголии, Иркутской области (дистанционно) и Республики Бурятия. Работы были посвящены известным советским и монгольским военачальникам, памятным датам, путешествиям по туристическим маршрутам. Работы оценивались с точки зрения идейного содержания, глубины, полноты исследования, логичной и правильной речи, наглядности представленного материала, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.



Завершилась конференция награждением победителей и экскурсией по библиотеке.

