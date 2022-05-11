Любители искусства услышат «золотые страницы» бурятской симфонической музыки
31 мая в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль композиторского искусства «Цвети, Бурятия!». Мероприятие состоится в театре оперы и балета. Фестиваль посвящён столетнему юбилею республики.
Свои произведения для симфонического оркестра представят Виктор Усович, Лариса Санжиева, Пурбо Дамиранов, Дарья Коркина и другие бурятские композиторы. Композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра театра оперы и балета под управлением художественного руководителя БГАТОиБ, заслуженного деятеля искусств России Владимира Рылова. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
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Улан-Удэ примет первый фестиваль композиторов Бурятии
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