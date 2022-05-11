Улан-Удэ примет первый фестиваль композиторов Бурятии

Любители искусства услышат «золотые страницы» бурятской симфонической музыки



31 мая в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль композиторского искусства «Цвети, Бурятия!». Мероприятие состоится в театре оперы и балета. Фестиваль посвящён столетнему юбилею республики.



Свои произведения для симфонического оркестра представят Виктор Усович, Лариса Санжиева, Пурбо Дамиранов, Дарья Коркина и другие бурятские композиторы. Композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра театра оперы и балета под управлением художественного руководителя БГАТОиБ, заслуженного деятеля искусств России Владимира Рылова. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Возрастное ограничение 6+

