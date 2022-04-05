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В Бурятии напишут «Тотальный диктант»

В Бурятии напишут «Тотальный диктант»
Общество,  Фото:pixabay.com
Площадки проекта организуют в Бичурском и Тарбагатайском районах

«Тотальный диктант» ждёт участников из Бурятии. Этот общественный проект – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Участвовать в нём может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и т.д. Автором текста диктанта каждый год становится известный писатель.

Регистрация открылась 30 марта. Можно выбрать один из трёх форматов участия в акции: очно на площадке, онлайн и в формате «#пишемдома».

В Бурятии написать диктант в очном формате можно на площадке Бичурской средней общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова, а также в Нижнесаянтуйской сельской библиотеке. Начало диктанта – 9 апреля в 13:00 по местному времени.

Если нет возможности прийти на очную площадку, можно написать все четыре части диктанта онлайн в удобное время. Их продиктуют 9 апреля во время «Тотального марафона» в 8:00 / 11:00 / 14:00 / 23:00 по московскому времени.

Чтобы написать диктант онлайн необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте «Тотального диктанта», выбрать на главной странице регистрацию на онлайн-диктант 9 апреля. Затем набрать текст диктанта в появившемся окне, проверить написанное и нажать кнопку «Отправить». Результат проверки появится после 12 апреля в личном кабинете.

Есть и ещё один формат диктанта – «#пишемдома», если хочется написать диктант от руки. Для этого необходимо скачать бланк с сайта, распечатать его самостоятельно и написать текст под диктовку во время марафона. Написанный диктант можно проверить самостоятельно, посмотрев онлайн-разбор текста в прямом эфире или в записи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия диктант акция проект

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