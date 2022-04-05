Площадки проекта организуют в Бичурском и Тарбагатайском районах
«Тотальный диктант» ждёт участников из Бурятии. Этот общественный проект – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Участвовать в нём может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии и т.д. Автором текста диктанта каждый год становится известный писатель.
Регистрация открылась 30 марта. Можно выбрать один из трёх форматов участия в акции: очно на площадке, онлайн и в формате «#пишемдома».
В Бурятии написать диктант в очном формате можно на площадке Бичурской средней общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова, а также в Нижнесаянтуйской сельской библиотеке. Начало диктанта – 9 апреля в 13:00 по местному времени.
Если нет возможности прийти на очную площадку, можно написать все четыре части диктанта онлайн в удобное время. Их продиктуют 9 апреля во время «Тотального марафона» в 8:00 / 11:00 / 14:00 / 23:00 по московскому времени.
Чтобы написать диктант онлайн необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте «Тотального диктанта», выбрать на главной странице регистрацию на онлайн-диктант 9 апреля. Затем набрать текст диктанта в появившемся окне, проверить написанное и нажать кнопку «Отправить». Результат проверки появится после 12 апреля в личном кабинете.
Есть и ещё один формат диктанта – «#пишемдома», если хочется написать диктант от руки. Для этого необходимо скачать бланк с сайта, распечатать его самостоятельно и написать текст под диктовку во время марафона. Написанный диктант можно проверить самостоятельно, посмотрев онлайн-разбор текста в прямом эфире или в записи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии напишут «Тотальный диктант»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Остальные призовые места также заняли представители соседнего региона
Лауреатами стали авторы 17 проектов
Финал турнира проведут офлайн
У юбиляра 10 внуков и 10 правнуков
Вера Мальцева награждена медалью «Ветеран труда»
Власти страны решили предоставить гуманитарную помощь
Республиканские соревнования состоялись в Кабанском районе
Винтокрылая машина будет помогать в борьбе со стихией
Ансамбль «Angels» получил множество наград
У спортсменов республики 4 «золота» и по 3 «серебра» и «бронзы»
В столице Бурятии лучше всего обстоят дела с уличной-дорожной сетью
В них принимали участие военнослужащие из 6 регионов Дальнего Востока
Республику представляли 10 спортсменов
Соревнования проходили со 2 по 3 апреля в Чите
Сотрудники ГИБДД проверили знания школьников