В Бурятии пожарные «тушили» гостиницу





Сегодня пожарные провели пожарно-тактическое занятие в гостинице города Кяхта.По легенде, возгорание произошло в одной из комнат. Была вызвана пожарная охрана.- Пожарные в составе звена газодымозащитной службы обследовали помещения на наличие людей, провели разведку очага пожара и подали стволы на тушение. Пожарные подробно изучили оперативно-тактическую характеристику объекта, было проверено состояние и исправность пожарного гидранта, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повысить эффективность работы пожарных в боевых условиях.