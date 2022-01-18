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В Бурятии пожарные «тушили» гостиницу

В Бурятии пожарные «тушили» гостиницу
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Учение провели в Кяхте

Сегодня пожарные провели пожарно-тактическое занятие в гостинице города Кяхта.

По легенде, возгорание произошло в одной из комнат. Была вызвана пожарная охрана.

- Пожарные в составе звена газодымозащитной службы обследовали помещения на наличие людей, провели разведку очага пожара и подали стволы на тушение. Пожарные подробно изучили оперативно-тактическую характеристику объекта, было проверено состояние и исправность пожарного гидранта, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повысить эффективность работы пожарных в боевых условиях.

пожарные учения

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