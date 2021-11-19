В Бурятии назвали победителей конкурса «Нюуса тобшо»

Гран-при выиграла команда из Мухоршибирского района
В Бурятии определены победители и призёры республиканского литературно-краеведческого онлайн-конкурса «Нюуса тобшо». В нём приняли участие учащиеся 7-11 классов из Мухоршибирского, Закаменского, Хоринского, Кижингинского, Кяхтинского, Еравнинского районов, Улан-Удэ и интернатных учреждений республики.
Команды из 8 человек соревновались в конкурсах «Видеопредставление команды», «Видеопредставление обрядовых песен «Арадай абдарhаа…», исполнителей юмористических рассказов на бурятском языке «Хамта энеэлдэебди!». Кроме этого, они прошли онлайн-тестирование на бурятском языке по истории и достопримечательностям республики и Улан-Удэ, а также по краеведению и природе озера Байкал, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Победителями этапов по итогам конкурса стали:
Конкурс «Видеопредставление команды»
I место — команда «Оюун бэлиг», МБОУ «Улекчинская СОШ», МО «Закаменский район» РБ; руководитель — Ажитова Баярма;
II место — команда «Мушэхэн», ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», МО «Закаменский район» РБ; руководители — Хадаева Сэсэг, Банзаракцаева Туяна;
III место — команда «Эрдэмики», МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ; руководители —
Цыремпилова Бутид, Базарова Дичигма.
Конкурс «Видеопредставление обрядовых песен «Арадай абдарhаа»»
I место — команда «Туяа», МБОУ «Хошун- Узурская СОШ им. Шираб-Нимбу Эрдынеева», МО «Мухоршибирский район» РБ; руководитель — Янданова Ольга;
II место – команда «Оюун бэлиг», МБОУ «Улекчинская СОШ», МО «Закаменский район» РБ; руководитель — Ажитова Баярма;
III место — команда «Мушэхэн», ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», МО «Закаменский район» РБ; руководители — Хадаева Сэсэг, Банзаракцаева Туяна.
Конкурс исполнителей юмористических рассказов на бурятском языке «Хамта энеэлдэебди!»
I место — команда «Туяа», МБОУ «Хошун- Узурская СОШ им. Шираб-Нимбу Эрдынеева», МО «Мухоршибирский район» РБ; руководитель — Янданова Ольга;
II место — команда «Эрдэмики», МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ; руководители —
Цыремпилова Бутид, Базарова Дичигма;
III место- команда «Бэрхэшуул», ГБОУ «Кижингинская школа-интернат СОО», МО «Кижингинский район»; руководители — Баендуева Лариса, Батожапова Галина.
Номинация «Онлайн- тестирование по истории и достопримечательности Бурятии, г.Улан-Удэ»
I место — команда «Эрдэмики», МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ; руководители — Цыремпилова Бутид, Базарова Дичигма;
II место — команда «Найман тэгшэ», МАОУ «СОШ № 63» г. Улан-Удэ; руководители – Гармаева Баирма, Гармаева Гэрэлма, Уланова Жаргалма, Хамнуева Санжима, Цыдыпова Соёлма, Балданова Билигма;
III место — команда «Мүшэд», МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ»; руководители — Очирова Туяна, Сосорова Алла, Ешеева Дарима.
Номинация «Онлайн-тестирование «Нюуса тобшо»
I место — команда «Оюун бэлиг», МБОУ «Улекчинская СОШ», МО «Закаменский район» РБ; руководитель — Ажитова Баярма;
II место — команда «Энхэ-Талын бүргэд», МБОУ «Энхэ-Талинская ООШ», МО «Кяхтинский район» РБ; руководитель — Дугарова Саяна;
III место — команда «Бэрхэшуул», ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего общего образования», МО «Кижингинский район РБ; руководитель — Баендуева Лариса, Батожапова Галина.
По результатам прохождения всех этапов определены победители и призёры конкурса «Нюуса тобшо» в общекомандном зачёте:
Гран-при — команда «Туяа», МБОУ «Хошун- Узурская СОШ им. Шираб-Нимбу Эрдынеева», МО «Мухоршибирский район»; руководитель — Янданова Ольга;
I место- команда «Оюун бэлиг», МБОУ «Улекчинская СОШ», МО «Закаменский район» РБ; руководитель — Ажитова Баярма;
II место — команда «Мушэхэн», ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», МО «Закаменский район» РБ; руководители — Хадаева Сэсэг, Банзаракцаева Туяна;
III место — команда «Эрдэмики», МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ; руководители — Цыремпилова Бутид, Базарова Дичигма.
В Бурятии назвали победителей конкурса «Нюуса тобшо»
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