Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вырос до 190 больных

В отделениях реанимации находятся уже более ста пациентов
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает расти. По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки ковид выявили у 190 человек. Это на пять больше, чем в предыдущий день.
Для сравнения, если накануне обнаружили 190 заражённых, позавчера их было 185, до этого суточный прирост составлял +179, +168, +169, +166, +165, +158 и т.д. Прежде показатели выше отметки «190» фиксировались летом, во время третьей волны коронавируса.
За всё время в Бурятии зарегистрировано 63 698 случаев заражений COVID-19. Из них 47% (30 045) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 55 860 жителей Бурятии. Накануне вылечились сразу 256 человек.
Число смертей от коронавируса в Бурятии достигло 2006. Накануне зафиксировано пять летальных исходов: известно, что все умершие больные были старше 65 лет.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1088 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 11 больше, чем днём ранее.
Больных в отделениях реанимации стало большее 100 – сегодня там находятся 105 человек (накануне было 89). Из них 47 старше 65 лет. На ИВЛ – 61 пациент.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1355 коек: занято – 1088, свободно – 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 80 %.
Количество людей, находящихся на амбулаторном лечении и под наблюдением, также растёт. Сегодня их насчитывается 3302 человек.
Число контактных лиц – 11108 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 411 784 человек. Завершили вакцинацию 307 002 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 октября по 7 ноября в Бурятии работает система пропуска в общественные места по QR-кодам. Людям с медотводом от вакцинации против коронавируса вход разрешён только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к землякам. Она отметила важный факт: за первые сутки нерабочей недели привилось 5533 жителей республики, что превышает предыдущие показатели почти на 40%.
Улан-удэнец напечатал QR-код и паспортные данные на футболку, что вызвало обсуждение в соцсетях.
В Тункинском районе Бурятии оштрафовали замдиректора школы, где ученики болели ковидом.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вырос до 190 больных
Общество, Фото:
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