В Бурятии оштрафовали замдиректора школы, где ученики болели ковидом

В средней школе выявлены нарушения мер профилактики COVID-19



Тункинский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части Кыренской средней школы. В этой школе зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом среди учеников.



Протокол составили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.



- Основанием для возбуждения административного дела послужил факт регистрации трёх случаев COVID-19 среди учащихся в Кыренской средней школе, а также нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции. Это отсутствие отметок в журналах работы рециркулятора, графика влажной уборки и проветривания, кожного антисептика в туалетах для учащихся, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд назначил административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

