Улан-удэнец напечатал QR-код и паспортные данные на футболку

Большинству пользователей шуточная затея горожанина не понравилась
Житель Улан-Удэ, шеф-повар одного из городских заведений общепита, снял шуточное видео. На записи он заказывает еду по QR-коду и данным паспорта, напечатанным на его футболке.
Ролик появился в паблике online_buryatia, одни пользователи посмеялись над видео, другие осудили действия жителя бурятской столицы:
«Забавно, но нельзя так делать. Изображение паспорта можно легко подделать, соответственно, это не является документом, подтверждающим личность»
«Скоро на лбу тату будут бить куар-кодом»
«Мало смешного»
«Лучший»
«Проще доставку на дом заказать, чем куда-то выходить»
«Людям нравится, что к ним относятся как к товару. Не удивлюсь, если некоторые особи сделают тату у себя на лбу с QR-кодом».
Как сообщал «Байкал-Daily», с 30 октября по 7 ноября на основании указа главы Бурятии вход в торговые центры и другие общественные места возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, либо справки о перенесённом в течение полугода заболевании. А для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе необходимо предоставить отрицательный результат свежего лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.
Особый порядок доступа в период нерабочих дней действует при посещении предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.
Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани, продовольственные магазины и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.
Улан-удэнец напечатал QR-код и паспортные данные на футболку
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