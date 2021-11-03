Жители Бурятии кинулись вакцинироваться

- При необходимости мы быстро разворачиваем дополнительные койки. Работает круглосуточная горячая линия минздрава Бурятии. Идёт мобилизация всех медработников, несмотря на то, что многие из них уже в состоянии большой усталости. Они профессионалы, преданные своему делу люди, за что им большое человеческое спасибо. От лица всех медицинских работников благодарю всех ответственных, неравнодушных людей, которые проходят вакцинацию, тем самым помогая себе, своим близким и нам, медикам, - написала Евгения Лудупова.







фото - страница Евгении Лудуповой

