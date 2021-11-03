Жители Бурятии кинулись вакцинироваться

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова через свою страницу в Instagram обратилась к землякам. Она напомнила, что в период нерабочих дней медики работают в обычном режиме. «Наши медицинские работники продолжают трудиться практически без выходных уже второй год…» - отметила Лудупова.
Пункты вакцинации работают в ежедневном режиме. Помимо этого, усилена работа стационаров, центральных районных больниц, скорой и неотложной помощи. Ведётся непрерывная работа по подготовке медицинских организаций к борьбе с коронавирусом.
- При необходимости мы быстро разворачиваем дополнительные койки. Работает круглосуточная горячая линия минздрава Бурятии. Идёт мобилизация всех медработников, несмотря на то, что многие из них уже в состоянии большой усталости. Они профессионалы, преданные своему делу люди, за что им большое человеческое спасибо. От лица всех медицинских работников благодарю всех ответственных, неравнодушных людей, которые проходят вакцинацию, тем самым помогая себе, своим близким и нам, медикам, - написала Евгения Лудупова.
фото - страница Евгении Лудуповой
Глава минздрава надеется, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией совместными условиями по-прежнему будет находиться под контролем. После введения требований о допуске в общественные места по QR-кодам выросло число желающих поставить вакцину.
- Мы уже добились хороших темпов вакцинации. К примеру, за первые сутки нерабочей недели привилось 5533 жителей республики, что превышает предыдущие показатели на 39,5 %, - сообщила Евгения Лудупова.
Также она попросила жителей Бурятии не забывать о вакцинации против гриппа. «Сейчас высокий риск заболеваемости, поэтому необходимо заботиться о своём здоровье. Напоминаю о важности вакцинации для беременных и кормящих женщин, а также их семейного окружения», - подчеркнул министр здравоохранения.
- Уверена, что общими усилиями мы снизим рост заболеваемости. Всё зависит от нас. Помогите нам, медикам, справиться с ситуацией не допустить большой вспышки COVID-19. Помогите нам бороться! Нам важен каждый! Вместе мы сила! - заключила Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии отмечается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 2 ноября в республике всего зарегистрировано 63 508 случаев заражения. Суточный прирост составил 185 больных, когда прежде этот показатель не превышал отметку «160».