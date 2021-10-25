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Саянские спортсменки выиграли полумарафон на колясках

Саянские спортсменки выиграли полумарафон на колясках
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Международные соревнования проходили в Сочи

Спортсменки Иркутской области выиграли золотую и серебряную медали на VII международном полумарафоне на спортивных колясках «Рецепт-Спорт», который 21 октября состоялся в Сочи. В состязаниях приняли участие около 30 спортсменов из разных регионов России, а также Армении.

Протяжённость трассы полумарафона составляет 21 километр, максимальная скорость движения спортивных колясок – около 40 км/ч. Все участники стартовали одновременно, проходили восемь кругов и финишировали перед центральными трибунами «Сочи Автодрома».

От Иркутской области в VII международном полумарафоне на спортивных колясках участвовали мастера спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дарья Иванова и Екатерина Потапова из Саянска.

Среди женщин в классе T34/52 первое место заняла Дарья Иванова, финишировав с результатом 1 час 14 минут 10 секунд. Второй стала Екатерина Потапова, её результат составил 1 час 53 минуты 28 секунд. Спортсменки тренируются под руководством Дмитрия Щербака и Анны Юшиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область полумарафон лица с ПОДА спорт

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