Саянские спортсменки выиграли полумарафон на колясках

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Международные соревнования проходили в Сочи



Спортсменки Иркутской области выиграли золотую и серебряную медали на VII международном полумарафоне на спортивных колясках «Рецепт-Спорт», который 21 октября состоялся в Сочи. В состязаниях приняли участие около 30 спортсменов из разных регионов России, а также Армении.



Протяжённость трассы полумарафона составляет 21 километр, максимальная скорость движения спортивных колясок – около 40 км/ч. Все участники стартовали одновременно, проходили восемь кругов и финишировали перед центральными трибунами «Сочи Автодрома».



От Иркутской области в VII международном полумарафоне на спортивных колясках участвовали мастера спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дарья Иванова и Екатерина Потапова из Саянска.



Среди женщин в классе T34/52 первое место заняла Дарья Иванова, финишировав с результатом 1 час 14 минут 10 секунд. Второй стала Екатерина Потапова, её результат составил 1 час 53 минуты 28 секунд. Спортсменки тренируются под руководством Дмитрия Щербака и Анны Юшиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

