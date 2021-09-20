В Иркутской области вновь заработал «Музейный экспресс»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Первым рейсом возобновлённого выставочного проекта стала поездка в Слюдянский район



Иркутский областной краеведческий музей возобновил проведение просветительского проекта «Музейный экспресс». Его задача – сделать доступными для жителей муниципальных образований региона уникальные коллекции и экспонаты, которые хранятся в самом крупном музее региона. Средства на реализацию выделены из областного бюджета. Для жителей все мероприятия проекта являются бесплатными.



«Музейный экспресс» работает в регионе с 2010 года. Он приостанавливал работу на время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Первым рейсом восстановленного проекта стала поездка в Слюдянский район. Его жители смогут увидеть передвижные выставки «Старейшая сокровищница Сибири» (0+) и «Апостол Америки и Сибири. Жизнь и деяния Святителя Иннокентия (Вениаминова)» (0+). Они посвящены 170-летию Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества, а также году Байкала в Иркутской области.



Также научные сотрудники краеведческого музея проведут интерактивные музейные занятия и лекции для учеников 1-11 классов школ Слюдянского района. Им представят программы «Малиновый звон. Из истории колоколов и колокольчиков из коллекции ИОКМ» (0+); «Как жили люди в древности» (0+) – на примерах коллекции археологии Иркутского областного краеведческого музея; «У озера» (0+) – о флоре и фауне озера Байкал; «Ожившая бронза. Традиции и мифы в искусстве Бурятии» (0+).



20 и 21 сентября «Музейный экспресс» будет работать в городской библиотеке Байкальска, 22 и 24 сентября – в межпоселенческой центральной библиотеке Слюдянского района (город Слюдянка), 24 сентября – в Култуке, в библиотеке имени Просекина.



За время своего существования «Музейный экспресс» побывал в Аларском, Заларинском, Качугском, Нукутском, Нижнеилимском, Тайшетском, Куйтунском, Ольхонском, Зиминском районах, в городах Саянске, Железногорске-Илимском, Тайшете, Бирюсинске и Зиме. Музейные выставки, интерактивные занятия, мастер-классы, лекции, концерты, литературные встречи посетили более 80 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

