В Бурятии появились два современных УЗИ-аппарата

Общество, Фото: предоставлено минздравом Бурятии

Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили врачи и пациенты



УЗИ-аппарат LOGIQ и УЗИ-аппарат Philips Affiniti 70 поступили в Кижингинскую центральную районную больницу, сообщили в минздраве Бурятии.



УЗИ аппарат LOGIQ благодаря небольшим габаритам и малому весу можно легко использовать на выезде.



Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили как врачи, так и пациенты районной больницы.



- УЗИ-аппарат используем при ведении беременности, а также он направлен на раннее выявление патологий плода, диагностику онкологических заболеваний и выявление патологии сердца. А также на раннее выявление патологии у детей - говорят про новый УЗИ-аппарат медицинские работники Кижингинской больницы.

