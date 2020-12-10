Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили врачи и пациенты
УЗИ-аппарат LOGIQ и УЗИ-аппарат Philips Affiniti 70 поступили в Кижингинскую центральную районную больницу, сообщили в минздраве Бурятии.
УЗИ аппарат LOGIQ благодаря небольшим габаритам и малому весу можно легко использовать на выезде.
Преимущества нового медицинского оборудования уже отметили как врачи, так и пациенты районной больницы.
- УЗИ-аппарат используем при ведении беременности, а также он направлен на раннее выявление патологий плода, диагностику онкологических заболеваний и выявление патологии сердца. А также на раннее выявление патологии у детей - говорят про новый УЗИ-аппарат медицинские работники Кижингинской больницы.
В Бурятии появились два современных УЗИ-аппарата
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