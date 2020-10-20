Он посвящён Дню бурятского языка
Национальная библиотека Бурятии объявила о приёме заявок на конкурс сочинений на бурятском языке, посвящённый Дню бурятского языка-2020. Тема сочинения-размышления – «Я и бурятский язык сегодня (Би ба буряад хэлэн)».
Участниками могут стать авторы, проживающие в республике, возрастом от 14 до 35 лет. Конкурс проводится среди двух возрастных групп: от 14 до 21 года и от 22 до 35 лет включительно.
Для участия необходимо до 26 октября прислать творческую работу и заполненную анкету, согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected]
Результаты конкурса будут размещены на сайтах министерства культуры РБ и национальной библиотеки Бурятии до 30 октября. Победителей конкурса сочинений наградят дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии объявлен конкурс сочинений на бурятском языке
Общество, Фото:
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